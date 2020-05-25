Кабмин не поддержал внесенную в Госдуму инициативу о надбавке к пенсиям с 75 лет

В нижнюю палату парламента внесен законопроект, который предлагает начислять надбавки к пенсиям не с 80 лет, а с 75. Об этом пишет «Парламентская газета».

Авторами инициативы выступили представители ЛДПР, среди которых глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, депутаты Борис Пайкин и Дмитрий Свищев, а также сенатор Сергей Леонов.

В соответствии с действующими нормами, для достигших 80 лет граждан предусмотрено повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Авторы законопроекта ссылаются на ВОЗ, которая относит людей с 75 лет к лицам старческого возраста, нуждающимся в постоянном уходе. Отмечается, что численность россиян в возрасте от 75 до 80 лет в данный момент составляет приблизительно 4,5 млн человек, фиксированная выплата к страховой пенсии в 2021 году составит 6044,48 рублей.

Реализация законопроекта потребует дополнительных расходов федерального бюджета в 2021 году в размере около 326401,9 млн, отмечают авторы инициативы. Они предлагают задействовать для этих целей средства Фонда национального благосостояния.

Правительство не поддержало инициативу, пишет «Российская газета». Кабмин отмечает, что в результате мер по валоризации пенсионных прав граждан, приобретенных ими до 2002 года, заметнее всего выросли пенсии граждан 70 лет и старше. По мнению правительства, предложенные ЛДПР изменения приведут к необходимости выплачивать компенсации гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными лицами, достигшими возраста 75 лет. Таким образом, реализация проекта повлечет незапланированные расходы.