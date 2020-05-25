Губернатор Тувы болен коронавирусом. Он записал ролик из местной больницы

У губернатора Тувы Шолбана Кара-оола подтвердился коронавирус, заявил его пресс-секретарь Долаана Салчак.

Она также сообщила, что глава региона был госпитализирован в одну из специализированных больниц Республики, а его состояние не вызывает опасений: «Он находится под наблюдением врачей и начал получать необходимое лечение. Самочувствие нормальное. Глава республики поставил первоочередные задачи перед своими заместителями», — передает её слова РИА Новости.

Она также подчеркнула, что и. о. губернатора станет его первый заместитель Александр Брокерт.

Перед этим о своей болезни рассказал сам Кара-оол. Он выложил обращение на своей странице во «ВКонтакте», пояснив, что у него «очень болит голова», а «зараза очень страшная». Кроме него в этой больнице, по словам губернатора, лежат и другие руководители региона.

Ранее СМИ сообщали о тяжелом состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова. По данным источников, он был в срочном порядке доставлен в Москву и госпитализирован.