Жительница Ирана излечилась от COVID-19 на 108-м году жизни

В Иране от коронавируса удалось вылечиться 107-летней женщине, которая была госпитализирована в провинции Маркази.

Врачи оценивают состояние пациентки как удовлетворительное, однако ввиду возраста ее решили оставить в медучреждении на несколько дней, передает ТАСС.

Отмечается, что это не первый подобный случай в Иране: 5 апреля два переболевших COVID-19 пациента возрастом 100 и 106 лет были выписаны из больницы в городе Кум.

В настоящий момент, по данным Университета Джонса Хопкинса, в Иране зарегистрировано 133 521 случай коронавируса, 7 417 человек скончались, выздоровело 63 292.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Москве были выписаны две пациентки, выздоровевшие от коронавируса, одна из них – ветеран ВОВ.