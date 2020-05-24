В Уфе медсестер с подозрением на COVID запирали в морге и вызывали на работу

Две медсестры из Уфы, которые контактировали с больной коронавирусом пациенткой, несмотря на возражения, были изолированы руководством больницы в здание морга, где, как они утверждают, не было даже горячей воды.

«Если не хотите идти так, пойдете в наручниках», — передает издание ProUfu слова главного врача медучреждения Лидии Хатмуллиной, также пригрозившей медсестрам уголовным преследованием.

Кроме того, одну из медиков после бессонной ночи в изоляторе морга снова отправили на работу в больницу. Вторая медсестра уехала домой на самоизоляцию. После рабочей смены первая также ушла домой. Как отмечается, через три дня обеих снова вызвали в больницу, но после того, как они написали заявление в прокуратуру, им все же оформили больничные.

Главврач больницы утверждает, что «схема работы госпиталя и изолятора согласованы со всеми инстанциями».