В России летом ожидается экстремально жаркая погода и есть риск лесных пожаров

Синоптики предсказали экстремально жаркое лето в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова специалистов ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций РФ.

«В июне-июле 2020 года в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой», — в Москве и в целом в умеренных широтах температура будет достигать 30°C, а в южных регионах — 35°C.

При этом специалисты обращают внимание, что жаркое лето может вновь стать причиной большого количества лесных пожаров. В первую очередь это отразится на ситуации на Дальнем Востоке, но повлияет и на другие регионы страны.

Кроме того, не исключается, что при определенных условиях такая погода может повлечь за собой торфяные пожары.