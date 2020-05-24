В Новосибирске идет проверка по "частично фейковому" видео с массовой вечеринкой

Полиция Новосибирска проверяет сообщения о ночном мероприятии, масштабы которого были, предположительно, завышены.

В ночь на 24 мая в соцсетях появилось видео массовой вечеринки в центре города. На кадрах видно, как на площади Ленина под громкую музыку танцуют несколько десятков людей без средств индивидуальной защиты. Администрация региона и власти города обратились в правоохранительные органы. «В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку в рамках административного законодательства по вышеуказанному факту нарушения режима самоизоляции и режима тишины», – цитирует «РИА Новости» представителя ГУМВД по Новосибирской области.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что на площади находились около полусотни молодых людей, которые действительно шумели и включали музыку в машинах, однако масштабы «вечеринки» были скромнее. Полицейские, которые прибыли на место по вызову, провели с нарушителями разъяснительную беседу, после чего те разошлись. «Что касается размещенной в интернете видеосъемки, то она частично фейковая, потому что часть видеоматериала была отснята в другое время и добавлена, скорее всего, с целью искусственно увеличить количество людей, которые в указанное время находились на площади Ленина», – сообщил собеседник агентства.

В Новосибирской области за минувшие сутки зарегистрирован 81 случай COVID-19, два человека умерли. Общее число инфицированных в регионе составляет 2124, скончались 29. В области объявлена повышенная готовность, введен режим самоизоляции и ношения масок в общественных местах.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что организатору «антикоронавирусной» вечеринки в Екатеринбурге назначили штраф в 15 тысяч.