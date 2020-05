В Гонконге арестованы 120 участников протестов против закона о нацбезапасности

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих против законопроекта о национальной безопасности.

Как пишет газета South China Morning Post, сотни протестующих вышли на улицы в районе Козуэй-Бэй – специальном административном районе КНР. Люди выступают против предложенного 22 мая на рассмотрение китайского парламента законопроекта об обеспечении нацбезопасности, который, по их мнению, ставит под угрозу гражданские свободы и нарушает принцип «одна страна, две системы».

Rounds of tear gas are fired in Causeway Bay on Sunday



Video: SCMP/Phila Siu pic.twitter.com/6O5db8ihT8