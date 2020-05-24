В Гонконге арестованы 120 участников протестов против закона о нацбезапасности

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих против законопроекта о национальной безопасности.

Как пишет газета South China Morning Post, сотни протестующих вышли на улицы в районе Козуэй-Бэй – специальном административном районе КНР. Люди выступают против предложенного 22 мая на рассмотрение китайского парламента законопроекта об обеспечении нацбезопасности, который, по их мнению, ставит под угрозу гражданские свободы и нарушает принцип «одна страна, две системы».

Rounds of tear gas are fired in Causeway Bay on Sunday



Video: SCMP/Phila Siu pic.twitter.com/6O5db8ihT8 — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) May 24, 2020

По информации издания, полиция предупредила митингующих о том, что они участвуют в незаконных собраниях и нарушают дистанцию в условиях пандемии, однако люди проигнорировали обращение правоохранителей и начали кидать в них всем, что попадалось под руку. Силовики применили слезоточивый газ и использовали водяные пушки.

Согласно данным полиции, были арестованы по меньшей мере 120 человек.

В пятницу, 22 мая, на заседании Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) была представлена резолюция о предотвращении и пресечении угроз национальной безопасности в Гонконге. Предполагается, что документ будет принят 28 мая. Благодаря ему постоянный комитет ВСНП получит возможность разработать отдельный закон о нацбезопасности и наложить его на Гонконг, минуя законодательный орган города.

В 2003 году правительство Гонконга отложило вопрос о рассмотрении закона после того, как на улицу с протестами вышли около полумиллиона человек.

Летом прошлого года в Гонконге начались протесты против законопроекта об экстрадиции, позволяющем выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, беспорядки продолжались до конца осени.