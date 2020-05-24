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Прокуратура проверит скандально известный госпиталь в "Крокусе" на нарушения

Общество
14:13, 24 мая 2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Временный госпиталь, развернутый в выставочном центре «Крокус Экспо» в Подмосковье проверят после жалоб медицинского персонала на дефицит оборудования, кадров и невыплату зарплат. Журналисты подвергли сомнению выбор этой площадки для медучреждения ещё на стадии заключения сделки, в которой заподозрили признаки коррупции.

По словам представителя Мособлпрокуратуры Маринф Кауровой, проверкой займется Красногорская городская прокуратура, передает «Интерфакс». Её начнут из-за массовых публикаций в СМИ жалоб со стороны медперсонала учреждения. Каурова пояснила, что, по версии жаловавшихся, там не хватает оборудования и квалифицированных кадров, а также не выплачивается заработная плата.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что правительство Подмосковья без проведения конкурса заключило договор с Crocus Group, принадлежащей бизнесмену Аразу Агаларову. За сооружение госпиталя в «Крокус Экспо» власти заплатили миллиард рублей, при этом, по оценке журналиста «Эха Москвы» Сергея Пархоменко, реальная стоимость не должна превышать 100 миллионов. В результате скандала Агаларов написал Пархоменко письмо, предложив ему забрать подобный контракт себе, в ответ на что журналист обратился к предпринимателям из российского списка Forbes, передав это предложение им:

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Коррупция

Рубрика: Общество

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