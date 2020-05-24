На Урале в отношении шестерых предпринимателей завели дела за "похороны" бизнеса

В городе Заречный завели административные дела на предпринимателей, которые установили перед местным ТЦ гроб и венки.

Об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, пишет портал E1.RU.

«Действительно, в отношении группы местных жителей представителями МВД заведен ряд административных делопроизводств. Личности организатора и участников акции органы внутренних дел установили по горячим следам», – рассказал Горелых.

«Похороны» бизнеса перед торговым центром «Галактика» и зданием администрации в Заречном прошли 20 мая. Предприниматели собрались у заранее приготовленного гроба и по очереди подошли к нему с цветами. Таким образом они хотели привлечь внимание властей к своему тяжелому положению из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

По словам пресс-секретаря МВД, один организатор и пять участников несанкционированной акции будут привлечены к ответственности по двум статьям: нарушение порядка проведения общественных мероприятий (статья 20.2 КоАП) и нарушение режима самоизоляции (статья 20.6.1 КоАП).

Горелых отметил, что «проблемы некоторых категорий граждан, в том числе предпринимателей, хорошо известны и понятны», и вместе с тем подчеркнул, что «анархию в нашей стране никто не вводил, а указы главы государства и губернатора никто не отменял».

Организатора и участника несанкционированной акции ждут штрафные санкции, размер которых определит суд.