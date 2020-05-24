Экономист счел неэффективным карантин для РФ из-за низкого числа изолировавшихся

Пик по числу зараженных коронавирусом прошли лишь Москва и Московская область, уверен кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его словам, другие субъекты Федерации ещё не достигли его, в них он либо проходит сейчас, либо произойдет лишь через 2-3 недели. «Смягчение мер после существенного увеличения тестирования оправдано для Москвы и Подмосковья. Такую же схему следует использовать другим регионам: наращивать тестирование, выявлять бессимптомных носителей и изолировать их, тем самым препятствовать распространению COVID-19», — приводит его слова РИА Новости.

Тавадян также объяснил, что эффективность самоизоляции «ощутима» лишь для 80% населения. По его словам, при 90% достигаются наилучшие показатели, а при 70% карантин неэффективен вовсе. При этом он отмечает, что в России количество изолированных было ниже 80%.

Он также уверен, что в случае второй волны она уже не будет иметь столь драматичных последствий, так как уже стал ясен алгоритм борьбы с ней. Однако экономист не считает, что коронавирус полностью уйдет из жизни людей: «Возможно его ослабление. Он становится обыденностью для нас».