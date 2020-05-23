В Вологде проходят обыски по делу администратора паблика "Омбудсмен полиции"

У Игоря Худякова, администратора паблика «Омбудсмен полиции» в Вологде проходят обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предположительно, следственные мероприятия как-то связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Сам Худяков является бывшим сотрудником ФСИН.

Воронцова обвиняют в вымогательстве, совершенном группой лиц в отношении человека, который отказался платить 300 тысяч рублей за гарантию, что его личные фотографии компрометирующего характера не будут опубликованы.