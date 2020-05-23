В Москве могут запретить продавать газ подросткам

В Мосгордуме рассмотрят проект поправок в Кодекс Москвы об административных правонарушениях, которые регламентировали бы продажу товаров, содержащих сжиженный газ. Депутаты предложили ограничить возраст для отпуска этой категории бытовых продуктов, передает «Интерфакс».

В последнее время наблюдается такая тенденция, что подростки начинают использовать бытовой газ с целью токсикомании. На принятии местного закона настаивает председатель Комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Предлагается ввести административную ответственность для продавца, который отпускает несовершеннолетнему упомянутые товары. Штраф по этой статье предполагает для граждан 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических — 100 тысяч рублей.

За последние два год от такой формы токсикомании погибло 267 подростков, говорит Щитов.