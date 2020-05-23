Нарколог Минздрава предложил переписать Конституцию

Главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн не согласился с мнением председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Ранее Павел Крашенинников выступил с критикой предложения Минздрава и Минэкономразвития, согласно которому продажу алкоголя с крепостью выше 16,5% в России предлагается допускать только с 21 года. Председатель комитета напомнил, что, согласно гарантиям Конституции, гражданин обладает всеми правами и обязанностями с 18 лет.

Нарколог-психиатр настаивает, что в Конституции речь идет о праве на социальную активность, а не о праве употреблять психоактивные вещества, передает ТАСС.

Также Евгений Брюн посоветовал законодателям закрепить в Конституции запрет на продажу лицам моложе 21 года не только крепкого алкоголя, но и сигарет.

Ранее сообщалось, что в Мосгордуме намерены запретить продажу газа подросткам из-за новой тенденции в токсикомании.