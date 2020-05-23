На всех парах и бизнес-джетом: Как летели спасать Кадырова

В Чечне опровергают то, что главу региона лечат в московской клинике от коронавируса. Тем не менее авиабазы сохранили данные о бизнес-джете, который слетал ночью из Москвы в Грозный и обратно на диких скоростях.

Судя по данным баз FlightRadar и RadarBox, ночью 21 мая, бизнес-джет частной авиакомпани Khozu-Avia сорвался из Москвы в столицу Чечни (время на сайтах отстает от московского на три часа).

Самолеты этой фирмы раньше в республику не летали (по крайней мере последние два месяца), но миссия была выполнена на отлично. Заявленная максимальная скорость Bombardier Challenger 850 составляет 870 км/ч. Следуя в Грозный, он достиг показателя в 907 км/ч (на такой скорости он мог бы обогнать мощный Boeing 737 без пассажиров).

В Москву джет возвращался чуть осторожнее, но все равно быстро. Время перелета между аэропортом Грозного и VIP-терминалом «Внуково-3» — 2 часа 40 минут. Bombardier с бортовым номером UP-C8503 справился за 2:22.

О болезни президента Чечни со ссылкой на источники все ведущие информационные агентства России. Даже депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев выложил портрет Кадырова в Инстаграме с подписью на чеченском: «Да продлит срок Всевышний, шеф».

Тем не менее ближайшее окружение Кадырова в лице спикера чеченского парламента Магомеда Даудова настаивает на том, что президент республики здоров, а информация о том, что его доставили в одну из больниц Москвы — ложная. Может, потому что пару недель назад Кадыров констатировал: «Чеченские врачи — самые лучшие в мире». А может, из-за статуса — президенты официально болеть не любят.