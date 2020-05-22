В Кинешме завели второе дело о фейке после видеообращения медиков "скорой"

Еще одного фельдшера «скорой» в Ивановской области привлекли к ответственности из-за видеопоста с просьбой о помощи.

Об этом сообщили в российской общественной организации «Открытая Россия».

На этот раз административное дело о фейке про коронавирус (часть 9 статьи 13.15 КоАП) завели на сотрудницу станции скорой помощи Кинешмы Дарью Виноградову.

Ранее аналогичный протокол был составлен на фельдшера этой же станции Сергея Веселкова.

Медики записали видеообращение, в котором ссылались на заявление главы регионального минздрава Артура Фокина. За несколько дней до этого чиновник сообщил, что в области нет средств защиты и врачам надо будет работать «с колес». Фельдшеры попросили собрать пожертвования для помощи медперсоналу, которому приходится сталкиваться с ростом числа больных COVID-19 в условиях острой нехватки средств индивидуальной защиты. После того, как медики опубликовали видео, активисты закупили для них 70 защитных костюмов и 39 масок на сумму 97 100 рублей.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Кирове сотрудницу регистратуры поликлиники уволили из-за поста в соцсетях, в котором она рассказала о зарплате в 12 тысяч и отсутствии надбавок.