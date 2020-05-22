Уровень жизни россиян по тратам на еду в апреле перешел в группу "ниже среднего"

Оценка доли расходов населения на продукты питания, который провел центр «Ромир», показала максимальный результат за все время его измерения. Если в 2019 году он ни разу не превышал 36%, то в апреле 2020 года он составил 46%. То есть при средних расходах семьи в 56,8 тысячи рублей в месяц, на еду у неё уходит 26 тысяч.

Таким образом относительно мартовского показателя он вырос сразу на четверть: месяц назад он составлял также 36%. Год к году его значение увеличилось ещё сильнее — в апреле 2019 Food Index равнялся 31,4%, передает РБК.

«Совокупные расходы снижаются на фоне карантинных мер, покупатели вынужденно сокращают внедомашнее потребление и на фоне экономической неопределенности отказываются от части покупок. С другой стороны, мы видим значительный рост расходов на питание», — говорится в сообщении «Ромир». При этом социологи выражают сомнение в том, что это связано с подготовкой к карантину, так как самоизоляция длится уже больше месяца.

Отмечается, что по методике ООН уровень жизни в стране признается «ниже среднего» при значении показателя в диапазоне от 40 до 50%.