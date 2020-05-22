Страсбург принял иск блогера, осужденного на пять лет за пост в Twitter

ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Владислава Синицы, который получил самый большой срок среди фигурантов «московского дела».

Об этом пишет Znak.com. Осенью 2019-го блогер был приговорен к пяти годам колонии за пост в Twitter о детях силовиков.

«Интересы Синицы в ЕСПЧ представляет юрист "Агоры" Дамир Гайнутдинов», – написал в своем Telegram-канале глава ассоциации «Агора» Павел Чиков.

Финансового менеджера Владислава Синицу признали виновным в возбуждении ненависти или вражды в интернете (пункт «а» части 2 статьи 282 УК). По мнению следователей, он «фактически призвал к насильственным действиям в отношении детей правоохранителей». Сам блогер утверждал, что его слова вырваны из контекста, а сам он выступает против любого насилия.

Дело рассматривалось всего один день.

Жалобу в Страсбург Синица отправил в декабре. В ней он указал на то, что показания относительно мотивации его действий фактически не обсуждались: вынося приговор, судьи рассматривали только доказательства стороны обвинения.

Правозащитная организация «Мемориал» признала Владислава Синицу политическим заключенным. Его дело является первым в истории России, когда сообщение в Twitter повлекло за собой фактическое лишение свободы.