Вашингтон обвинил Россию в слежке за Дональдом Трампом: главное к утру 22 мая

Число погибших от коронавируса в Москве выросло на 73 и составило 1867, пишет «Интерфакс». Согласно последним данным, в столице зарегистрировано свыше новых 155 случаев COVID-19. Выздоровели и выписались 40 682 пациента.

Роспотребнадзор отказался от строгих правил рассадки пассажиров в салонах самолетов после критики Минтранса, выразившем обеспокоенность ростом цен на билеты и нерентабельностью рейсов, пишут «Известия». Соответствующие методические указания уже направлены авиакомпаниям.

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Москва нарушала Договор по открытому небу. По его словам, россияне летали над Белым домом и отслеживали местоположение Дональда Трампа. «Президент США дал ясно понять, что мы не можем больше участвовать в договорах, где мы выполняем их условия, а другая сторона не выполняет», – сказал О'Брайен в интервью телеканалу Fox News.

Каждая пятая компания после снятия режима самоизоляции намерена оставить своих сотрудников на удаленке. Об этом свидетельствуют итоги опроса Superjob, поступившие в распоряжение ТАСС. Отмечается, что 17% работодателей планирут сохранить этот формат некоторое время, а 4% хотят сделать его постоянным.

Внутренний валовый продукт России достигнет докризисного уровня в I полугодии 2022 года, пишет РБК со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. По итогам 2020 года ВВП страны упадет на 5%, затем ожидается восстановительный рост, сказал министр.