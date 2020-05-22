В центре внимания
Фото: архив Антона Савчука
"Тайга учит всепрощению": как спасенные от человека животные помогают сиротам
Суд "запретил" фигурантам дела "Нового величия" радоваться и оставил их под арестом
Познер о скандале с "Бесогоном": У Михалкова есть странное стремление к власти

Новости дня

22 мая, пятница

[09:44]Разработчики российской вакцины от ковида испробовали препарат на себе
[09:43]Характерная для середины апреля погода продержится в Москве до конца недели
[08:43]Вашингтон обвинил Россию в слежке за Дональдом Трампом: главное к утру 22 мая
[07:57]Жители КБР больше всех ощутили на себе влияние трат на маски и антисептики

21 мая, четверг

[22:13]Выход США из договора по открытому небу: реакция России и условия Трампа. Главное
[21:36]Мурашко заявил, что все обещанные надбавки медикам были выплачены
[21:20]Избиркомы получили возможность тратить средства на плебисцит по поправкам
[20:40]Рособрнадзор обнародовал график проведения ЕГЭ по всем предметам
[19:52]Собянин: Подмосковные пропуска перестанут действовать в Москве с 27 мая
[19:16]СМИ: у Кадырова подозревают COVID-19 и поражение легких, он доставлен в Москву
[18:39]Депутат Макаров: предлагать раздавать маски бесплатно "это бесчеловечно"
[18:16]В столице рассказали о том, что заборы способствуют росту преступности
[17:46]Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву из-за "существенных нарушений"
[17:37]"Роснефть" хочет взыскать с РБК 43 млрд. Это сумма побила рекорд в 13 раз
[17:04]Сотрудница поликлиники в Кирове подаст в суд после увольнения за пост в соцсетях
[16:49]Ушедший в отставку губернатор Иркутской области снова пойдет на выборы от КПРФ
[16:19]Камчатского оппозиционера отправили на лечение за клевету на полицейского
[16:05]В Челябинской области в полиции умерла задержанная за неуплату алиментов женщина
[15:46]Работникам "АвтоВАЗа" в Тольятти предлагают уволиться за пять зарплат
[15:46]YouTube будет блокировать каналы, сомневающиеся в рекомендациях ВОЗ и минздравов
[15:08]Путин: ЕГЭ начнется 29 июня, а данные о переходе на онлайн-обучение – провокация
[14:58]Путин рассказал о договоренности с Минобороны по призыву выпускников 2020 года
[14:41]Полиция Харькова сообщила о втором нападении на памятник маршалу Жукову
[14:40]Суд присяжных в Анапе расценил убийство 2 человек как чрезмерную самооборону
[14:39]На Урале откроется подземная часовня с телевизором, построенная депутатом "ЕР"
[14:03]"Куда спешим? Что случится?": Госдума приняла закон о едином реестре россиян
[13:45]За пять лет полиция закупила спецсредств для разгона акций более чем на 7 млрд
[13:36]8 депутатов Госдумы переболели коронавирусом, один – продолжает лечение
[13:13]Власти Чечни на время Ураза-Байрама полностью запретят перемещение по республике
[12:47]В России снизился наркотрафик на фоне пандемии
[12:34]Возбуждено еще одно дело из-за фотографии Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
[12:16]На 30 станциях метро Москвы появились указатели, обозначающие свободные вагоны
[11:26]Предпринимательницу из Москвы допросили за фейк о продаже гумпомощи
[11:19]В Москве суточный прирост заболевших COVID-19 держится на уровне ниже трех тысяч
[10:38]Путин наградил Захарову за внешнеполитическую работу орденом Почета
[10:30]Тела двоих охотников найдены в Якутии, СК возбудил уголовное дело об убийстве
[09:59]Глава района Адыгеи уволился из-за вспышки COVID-19 после похорон с 500 гостями
[09:44]С 24 мая работа за компьютером перестанет считаться вредной
[09:00]СК проверит действия полицейских, поваливших на пол мужчину без маски
[08:09]В новый КоАП могут включить защиту граждан от шума строек и общепита

Фото: Depositphotos
Как получить 10 000 рублей на ребенка от 3 до 16 лет: пошаговая инструкция
Фото: Global Look Press
Рецепт: Идеальные рыбные котлеты для морских фантазий
Фото: Global Look Press
Работа в эпоху пандемии: юристы "Агоры" советуют, как не стать жертвой кризиса
Global Look Press
Что делать, если охранник не пускает в магазин без маски?
Фото: Global Look Press
Рецепт. Консервы рулят!
Респонденты // фото: Global Look Press
На ком держится мир? Отвечают синоптик, экономист и актриса
Кадр из фильма "Догмэн" // Фото в статье: скриншоты с YouTube
"День субботний" в "Атлантике": что мы смотрели на весенних фестивалях прошлых лет
Фото: Global Look Press
Беглов "защитился" от рожениц, а Ефремов высмеял храм: топ-интернет событий
Фото: Global Look Press
Безработица в Якутске и песни для ветеранов во Владимире: что обсуждали в Сети
кадр из фильма «Мертвые не умирают» / фото в статье: скриншоты YouTube
Вуду, Вьетнам и права темнокожих: зомби-жанр от Шелли до Джармуша

Вашингтон обвинил Россию в слежке за Дональдом Трампом: главное к утру 22 мая

Общество
08:43, 22 мая 2020

Global Look Press
Global Look Press

Число погибших от коронавируса в Москве выросло на 73 и составило 1867, пишет «Интерфакс». Согласно последним данным, в столице зарегистрировано свыше новых 155 случаев COVID-19. Выздоровели и выписались 40 682 пациента.

Роспотребнадзор отказался от строгих правил рассадки пассажиров в салонах самолетов после критики Минтранса, выразившем обеспокоенность ростом цен на билеты и нерентабельностью рейсов, пишут «Известия». Соответствующие методические указания уже направлены авиакомпаниям.

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Москва нарушала Договор по открытому небу. По его словам, россияне летали над Белым домом и отслеживали местоположение Дональда Трампа. «Президент США дал ясно понять, что мы не можем больше участвовать в договорах, где мы выполняем их условия, а другая сторона не выполняет», – сказал О'Брайен в интервью телеканалу Fox News

Каждая пятая компания после снятия режима самоизоляции намерена оставить своих сотрудников на удаленке. Об этом свидетельствуют итоги опроса Superjob, поступившие в распоряжение ТАСС. Отмечается, что 17% работодателей планирут сохранить этот формат некоторое время, а 4% хотят сделать его постоянным.

Внутренний валовый продукт России достигнет докризисного уровня в I полугодии 2022 года, пишет РБК со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. По итогам 2020 года ВВП страны упадет на 5%, затем ожидается восстановительный рост, сказал министр.

 

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Трамп #Москва

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:
Global Look Press

Общество

Характерная для середины апреля погода продержится в Москве до конца недели

Читать далее >

Global Look Press

Общество

Вашингтон обвинил Россию в слежке за Дональдом Трампом: главное к утру 22 мая

Читать далее >

Фото: архив Антона Савчука

Общество

"Тайга учит всепрощению": как спасенные от человека животные помогают сиротам

Читать далее >

Политика
Политолог Соловей: Путин уже не вполне адекватен, скоро не сможет управлять страной
Итоги недели: "Deepfake"-выборы и невыносимая легкость законотворчества
"Голос": Госдума снова ограничила избирательные права граждан
"Шелупонь" не пройдет: Хинштейн запретит чиновникам оскорблять россиян
Общество
Хабенский и Хаматова поддержали открытие ночлежки для бездомных в центре Москвы
Лидер класса и фанат Булгакова: кем был врач из Коммунарки Проценко до эпидемии
Семен Гальперин: Надо увольнять хитрых чиновников за невыплату надбавок медикам
"На эпидемии коронавируса в Москве зарабатываются безумные деньги"
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Тогда от победы ждали начала новой жизни – сегодня не ждут даже возвращения старой. И потому есть существенная разница между настроениями той страны – и тоскливым ужасом этой, давно уже без всякой пандемии сидящей на прочной самоизоляции

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Перед праздниками Александр Кокорин и Павел Мамаев, подпортившие репутацию годом, проведенным за решеткой, сделали многое для того, чтобы вернуть ее на место. Один рассчитался с жертвой нападения, другой отправил миллион на благотворительность

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Государство Российское, вольно или невольно, вообще дает нам всем понять, что лучше с этим государством дружить в дёсны. Хотите воли? Тогда в случае чего пеняйте на себя. По киноиндустрии это видно сейчас прекрасно. Если вы государственных списках, к вам подходит формула «своих не бросаем»

Культура и ТВ
Гагарина вернет Лжедмитрия в Кремль после коронавируса
Леонида Харитонова в конце жизни выкинули на обочину
Станислав Садальский расскажет правду об Алисе Фрейндлих и Олеге Дале
Александр Левшин: Гурченко была особенной женщиной
Шоу-бизнес
"Спим с женой по очереди": Владимир Кристовский о рождении шестого ребенка
Сын Наталии Орейро растрогал мать до слез в ее день рождения
Диана Гурцкая: Моя свекровь еле выжила в концлагере
Агутин, Сюткин и Гагарина начали зарабатывать на онлайн-корпоративах

Здоровье
"Скорая" на третий день и 4000 рублей штрафа: как прессуют пенсионеров в Москве
Ученые доказали, что облучение может помочь при тяжелом течении COVID-19
Александр Саверский о стратегии лечения при ЧС:  "Опыты на людях запрещены"
500 граммов счастья: Фонд "Провидение" дает советы мамам недоношенных малышей
Туризм
Привет, Реджеп! Когда россияне смогут снова полететь в Турцию?
С ЧС, но без Конева: записки россияна из возвращающейся к нормальной жизни Чехии
"Доступна только Россия": страховщики бросили россиян за рубежом без медполисов
Неоправданный риск или дальновидность: почему Чехия не боится открывать границы?
Авто
Техосмотр автомобилей поставят под цифровой контроль
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Электронные "права" – не выходя из дома
Видео отменили! Депутат разъяснил новые правила техосмотра с ФОТОфиксацией
Недвижимость
Льготная ипотека под 6,5 % обойдется россиянам гораздо дороже
Юрист: Власть кинула дольщиков. Меры поддержки помогут лишь застройщикам
"Мой клиент заказал старушку". Исповедь московского риелтора
Дома россиян разделили по эффективности. Что это значит?
Свежий номер
Нина Рогова / фото: скриншот Youtube
Медсестра, рассказавшая о стирке халатов и масок: Мне угрожают уголовным делом
Фото: Валерий Плотников
Фото с историей. Как Пугачева с генеральшей за пентхаус спорила
Андрей Голушко и Александр Ярошук // Фото: Global Look Press
Мсье депутат: Кто из видных единороссов облюбовал Францию
Александр Габышев / фото: скриншот Youtube
Друг закрытого в психбольнице Габышева рассказал о здоровье "гонителя Путина"
Global Look Press
Дмитрий Гудков: Теперь Кремль нарисует себе на выборах хоть 146% поддержки

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Алексей Герман // фото: Global Look Press / в статье: Instagram
Режиссер Алексей Герман:
Не хочется показывать глянцевую войну
Global Look Press
Леонид Рошаль:
"В здравоохранении настала пора оптимизации наоборот"
Фото в статье: Global Look Press
Андрей Нечаев:
"Если не дать людям денег, холодильник возьмет верх над телевизором"
Проект "Горшенев"
Алексей Горшенев:
Мы – кто ноты сочиняет и продает – все теперь мертвецы
Сергей Лукьяненко // фото: Global Look Press
Фантаст Сергей Лукьяненко:
Хотим придумать светлое будущее
Фото в статье: Instagram
Рублевская жена: как звезда 90-х Анка-Пулемётчица выглядит сейчас
Global Look Press
Светлана Моргунова после смерти сына: Я хочу умереть, жить больше нет смысла
Фото в статье: Global Look Press, Instagram, скриншот Youtube
Валерий Леонтьев купил шикарную виллу в Майами и яхту – почти как у Абрамовича
Фото в статье: Instagram
Сваха Роза Сябитова посоветовала выбирать в мужья врачей и военных
Фото в статье: Global Look Press, Instagram
"Боря никого не узнает": Моисеева "похоронили" заживо через 10 лет после инсульта
Бахтияр Жакупов // стоп-кадр: YouTube
Участковый из Казахстана, спасший семью от выселения, стал героем соцсетей
Фото: Global Look Press
Рок и ролл: курганский гаишник простил нарушителя за сет "Филадельфии"
Антон Савчук // фото в статье: архив Антона Савчука
Окно в мир для ветеранов. Уральский волонтер бесплатно делает ремонт у пожилых
Фото в статье: Depositphotos
Ужасы дистанционки: "Меня добило задание сварить кашу в 9 вечера и прислать видео"
Фото: depositphotos
Ученые пошли на грязное дело: В Екатеринбурге изучают российскую грязь
`
^