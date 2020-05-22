Навальный: Яхту из "Он вам не Димон" разместили для продажи на Avito

Яхту, которая, как утверждает Алексей Навальный, принадлежала компании, связанной с бывшим президентом и премьером РФ Дмитрем Медведевым, выставили на продажу на онлайн-сервисе Avito.

В своем ролике на YouTube Навальный заявил, что уже после появления в фильме Фонда борьбы с коррупцией судно у Медведева выкупил предприниматель Николай Шамалов. Затем, как пояснил политик, её выставили на продажу за 134 миллиона рублей.

Скриншот с сайта Avito

Сейчас объявление удалено, но оно сохранилось в кэше Google.

В описании к ней говорится, что она предназначена на 12 пассажиров и оборудована 5 каютами. «Просторная обеденная зона, оборудованный бар и второй пост управления в Вашем распоряжении. В носовой части располагается VIP- каюта с кроватью king-size и полноценной гардеробной», — указано в объявлении.