На границе РФ с Китаем, где скопилось более шестисот грузовиков, идут проверки

Прокуратура начала проверку по факту очереди из почти 650 большегрузов на пункте пропуска у границы Приморья и Китая.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что въезд большегрузов из российского региона в КНР был временно прекращен в связи с ограничениями, введенными китайскими провинциями из-за обострения ситуации по коронавирусу. Водители жаловались также на тяжелые бытовые условия и плохое состояние КПП.

Во вторник, 19 мая, «Интерфакс» сообщил, что власти Приморья на десять дней запретили проезд к приграничным пунктам пропуска, чтобы разгрузить очередь. Также правительство пообещало усилить контроль за фурами, чтобы не создавать затора. К тому моменту на границе с КНР скопилось более 540 грузовиков.

Несмотря на меры властей, очередь из машин продолжает расти. Сейчас перед пунктами пропуска Пограничный, Краскино и Полтавка скопилось в общей сложности около 645 фур.

Отмечается, что выехавший на место «в связи с публикациями в СМИ сведений о нарушениях прав водителей грузовых автотранспортных средств» сотрудник прокуратуры принял все жалобы, а также проверил работу объектов и действующих на них госструктур. «В целях соблюдения прав граждан организовано взаимодействие с органами местного самоуправления, таможенными и правоохранительными органами», – говорится в пресс-релизе надзорного ведомства. Подчеркивается, что ситуация находится «на контроле».