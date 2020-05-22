Московских депутатов решили не штрафовать за нарушение самоизоляции на 9 мая

В Москве комиссия Объединения административно-технических инспекций приняла решение все-таки не штрафовать некоторых задержанных 9 мая в Москве. Речь идет о депутате Мосгордумы Николаев Зубрилине, депутате Госдумы Валерие Рашкине и его помощнике Кирилле Охапкине, главе мунициапального округа Сокол Николае Степанове и мундепе района Останкино Сергее Цукасове.

Всего в День Победы на Тверской улице были задержаны девять человек. Депутат Госдумы Валерий Рашкин сообщил, что в отношении всех были составлены протоколы о нарушении самоизоляции.

«Если комиссия настроена таким образом, что встать на сторону закона, то, надеюсь, все будут оправданы. Мы будем подавать соответствующие иски к полиции. Они незаконно ограничили нахождение граждан, тем более депутатов, на улицах Москвы. Они не должны были исполнять незаконные приказы», — пояснил Рашкин в комментарии «МБХ-медиа».