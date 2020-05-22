Председатель СЖР отказался защищать задержанного в Москве издателя "Флирта"

В Москве задержаны подозреваемые в организации занятия проституцией, среди них оказался издатель журнала «Флирт».

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны восемь подозреваемых: предполагаемый организатор и его помощники», – рассказала Волк. По ее словам, при обысках в квартирах были найдены тетради и блокноты, а также мобильные телефоны, ноутбуки и деньги, имеющие доказательственное значение.

Как рассказал источник агентства в правоохранительных органах, в числе задержанных – издатель журнала «Флирт» Дмитрий Зяблицев.

Возбуждено уголовное дело по статье 241 УК «Организация занятия проституцией». Предполагаемый организатор преступной деятельности задержан, другие фигуранты отправлены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Дмитрия Зяблицева и еще примерно 40 человек задерживали в 2015 году по подозрению в совершении того же преступления. По данным правоохранителей, издатель и его супруга Станислава Казакова, которая была главным редактором «Флирта», рекламировали интимные услуги в журнале и его электронной версии. Кроме того, они выступали организаторами этих услуг.

В 2017 году Симоновский суд Москвы приговорил Зяблицева к трем годам колонии. Казаковой дали два года условно.

Деятельность некоторых из изданий «Флирта» правоохранителям удавалось остановить. Так, в 2013-м по решению суда был закрыт «Флирт в большом городе». Уточняется, что причиной этого решения стал тот факт, что журнал был зарегистрирован как информационно-рекламное, а не как эротическое издание. Проверка «Флирта» на предмет организации занятия проституцией тогда не ничего выявила.

По информации прокуратуры, владелец издания заработал на нем в общей сложности 68 млн рублей.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что организация не окажет поддержку Зяблицеву. «Подобные журналы вряд ли можно назвать журналистикой, а тех, кто их издает – журналистами. Это рекламные буклеты, пропагандирующие какие-то товары или услуги – в данном случае незаконные. Следствие и суд решат, насколько этот человек виноват и какого наказания он заслуживает», – заявил Соловьев. С ним солидарен председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.