Идею об амнистии к 75-летию Победы поддержали более половины россиян 45–59 лет

Каждый второй россиянин одобряет идею помилования в целом, 44% граждан поддержали бы амнистию в честь юбилея Победы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ, пишет РБК.

Отмечается, что 39% респондентов сообщили о «скорее» позитивной оценке самой идеи амнистии, 11% поддержали ее безоговорочно, а 25% признались, что в целом выступили бы против нее.

Согласно данным исследования, за помилование чаще выступают мужчины, чем женщины (58% против 43%). Более активно идею амнистии поддерживают представители возрастной категории 18–24 лет (63%), с осторожностью к ней относятся россияне старше 60 лет (44%). При этом инициатива об освобождении осужденных в честь юбилея Победы нашла поддержку среди россиян в возрасте 45–59 лет (52%) и оказалась непопулярной у молодежи (24%).

Законопроект об амнистии в честь 75-летия Победы был внесен в Госдуму в феврале депутатом от ЛДПР Сергеем Ивановым. В марте аналогичную инициативу представил в парламенте Сергей Шаргунов (КПРФ).

С просьбой освободить часть заключенных в честь Победы и в связи с распространением COVID-19 обратился к Владимиру Путину лидер КПРФ Геннадий Зюганов. При этом он предложил включить в списки тех, кто, в частности, был осужден за неоднократные нарушения на митингах, оскорбление религиозных чувств верующих и возбуждение ненависти.

В апреле в Госдуме указали на невозможность проведения амнистии в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

О том, что освобождения заключенных в ближайшее время не будет, говорил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. «Тема амнистии ко дню Победы уже ушла, нет ее. Скорее всего, никакой амнистии не будет», – заявлял он в интервью «Коммерсанту».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Совфед одобрил закон, ограничивающий право избираться для лиц, имеющих судимость за ряд преступлений средней тяжести.