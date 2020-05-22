Характерная для середины апреля погода продержится в Москве до конца недели

За прошедшие сутки в столице выпало 13 мм осадков, что соответствует приблизительно четверти месячной нормы (51 мм).

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на московское метеобюро. Отмечается, что май уже перевыполнил среднюю климатическую норму осадков в городе.

Как сообщается на портале «Метеоновости», вчерашний день стал самым холодным в текущем мае. Температура воздуха на станции ВДНХ не превысила 8,8 градуса, а средняя суточная температура составила 5,9 градуса – такая погода характерна скорее для середины апреля.

В пятницу днем, 22 мая, температура воздуха в столице, по прогнозам синоптиков, не превысит 8-10 градусов тепла – это на 6-7 градусов ниже климатической нормы. Облачная, дождливая и прохладная погода сохранится в московском регионе до конца недели.