ФСИН обвинила французское ТВ во лжи из-за сюжета об ангарской колонии

Пресс-служба ФСИН обвинила французский канал France24 в том, что они выпустили в эфир информацию граждан, «заинтересованных в дестабилизации обстановки в учреждениях УИС». Речь идет о разбирательствах в ситуации с бунтом в ангарской колонии, который произошел 10 апреля.

Пресс-служба пояснила, что слухи о недопуске адвокатов и правозащитников могут распространять те защитники, от услуг которых отказались сами осужденные. При этом в сообщении ведомства поясняется, что в колонию многократно пребывали как члены общественной наблюдательной комиссии СИЗО-1, так и уполномоченный по правам человека в Иркутской области.

Недостоверной ФСИН называет и информацию о том, что некоторые родственники не могут узнать о местонахождении осужденных.

«Пикеты, которые проводят якобы родственники осужденных около учреждений и в социальных сетях, является спланированной акцией, направленной на дестабилизацию обстановки вокруг расследования уголовных дел, возбужденных следственным комитетом после 10 апреля 2020 г.», — гласит сообщение пресс-службы.

Сюжет France24 во ФСИН назвали провокацией и потребовали предоставить список родственников, которые утверждают, что не могут связаться с родными, которые отбывали наказание в ангарской колонии.