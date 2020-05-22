ФОМ: 22% россиян ни разу в жизни не использовали интернет

Согласно телефонному опросу, проведенному Фондом общественного мнения, в России в течение месяца интернетом пользуются три четверти населения (74%).

Из них 69% делают это ежедневно, 4% — раз в неделю и всего лишь 1% респондентов заявили, что выходят в Сеть раз в месяц. При это 22% опрошенных пояснили, что вообще никогда не пользовались интернетом.

Исключительно через смартфоны в Сеть попадают 27% россиян, использующих интернет, а только домашним интернетом пользуются 21%. Половина (51%) из них применяет оба вида подключения.

Чаще россияне используют его для получения свежей информации, позволяющей оставаться в курсе событий: так делают 41% опрошенных. 35% интернет нужен для того, чтобы искать там нужные им данные, 28% — для общения с родными и друзьями. Четверть опрошенных используют его в связи с рабочей необходимостью, а 17% для обучения.

При этом трое из четверых респондентов (73%) уверены, что время, которое они проводят в Сети является нормой. 17% считают, что пересиживают в интернете, а 8% полагают, что уделяют ему недостаточно времени.