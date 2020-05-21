Возбуждено еще одно дело из-за фотографии Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

На жительницу Тульской области завели уголовное дело из‑за публикации снимка Гитлера в ходе акции «Бессмертный полк».

Как сообщается на сайте СКР, дело возбуждено по части 1 статьи 354.1 УК («Реабилитация нацизма»).

По данным следствия, 8 мая девушка зарегистрировалась на сайте «Бессмертный полк – онлайн» и разместила там фотографию Адольфа Гитлера. В подписи к снимку говорилось, что это герой Великой Отечественной и Второй мировой войн.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается», – указывается в сообщении ведомства.

Ранее Sobesednik.ru писал о задержании четверых россиян, выложивших снимки нацистов на сайте онлайн-акции «Бессмертный полк».