Власти Чечни на время Ураза-Байрама полностью запретят перемещение по республике

В дни Ураза-Байрама по Чечне будут запрещены любые передвижения, исключение сделают только для экстренных служб.

«Из-за некоторых безответственных граждан мы не можем ставить под удар всех остальных и поэтому будем наказывать нарушителей режима самоизоляции по всей строгости закона», – цитирует «Интерфакс» главу МВД Руслана Алханова.

Ведомство напомнило о призыве Рамзана Кадырова и муфтия республики Салаха Межиева остаться дома и отметить праздник с близкими.

Руководителям местных органов внутренних дел поручено довести требования до глав администраций и духовенства районов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в середине апреля полностью запрещал любые передвижения по региону.