В новый КоАП могут включить защиту граждан от шума строек и общепита

Комитет Совфеда по конституционному законодательству предложил прописать в обновленном Кодексе об административных правонарушениях защиту граждан от ночного шума питейных заведений и строек.

В СФ предлагают наделить правом сотрудников органов полиции выписывать штрафы должностным и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, чья деятельность мешает спокойному сну людей. Об этом пишет «РИА Новости».

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова пояснила, что ранее в предлагаемой статье отсутствовало перечисление должностных лиц, а речь шла только о шумных соседях.

До сих пор решать проблему с шумными стройками и ресторанами приходится с помощью муниципальных служащих, которые не обладают тем же арсеналом средств принуждения к соблюдению закона, какие есть у полиции.