СК проверит действия полицейских, поваливших на пол мужчину без маски

Региональное УМВД Томской области заявляет, что задержанный в городе Северске мужчина без защитной маски сам вынудил принудить к нему силу. Об этом пишет ОТР.

Сообщается, что мужчина находился в одном из торговых центров без индивидуального средства защиты, а когда к нему обратились полицейские с требованием надеть маску, он отреагировал на это грубой репликой.

После этого, по данным следователей СКР по Томской области, мужчину повалили на пол и надели на него наручники. Все происходящее снял на видео и выложил в Instagram один из очевидцев происшествия.

Сейчас СК проводит проверку на предмет правомерности действия сотрудников полиции.