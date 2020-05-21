Сотрудница поликлиники в Кирове подаст в суд после увольнения за пост в соцсетях

Работницу регистратуры кировской поликлиники уволили после ее рассказа о зарплате в 12 тысяч и отсутствии надбавок.

Как пишут «Открытые медиа», работавшая в регистратуре Кировского областного клинико-диагностического центра Вера Вотинцева была уволена накануне, 20 мая, с формулировкой «за подрыв деловой репутации юридического лица». Это произошло после того, как женщина опубликовала в соцсетях расчетный лист за апрель, согласно которому ее зарплата составила 12 тысяч. Также в своем посте Вотинцева пожаловалась на то, что никаких надбавок за работу в условиях распространения коронавируса выплачено не было. Вскоре женщине позвонила старшая медсестра и потребовала удалить сообщение, намекнув на возможные проблемы со стороны руководства поликлиники. На следующий день Вотинцеву уволили.

Председатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал пояснил, что, поскольку сотрудники регистратуры являются административными работниками и не входят в состав медперсонала, «президентские» надбавки им не положены. Вместе с тем он отметил, что сейчас они также работают на износ, поэтому «изыскать средства для символической прибавки руководство могло бы».

«Через нас проходят все, мы буквально в трех метрах от входа. Фельдшер встречает людей на входе, определяет, нет ли у них опасных симптомов, и направляет дальше, но все так или иначе проходят через нас. Естественно, нам бы тоже хотелось получать хотя бы символическую прибавку, ведь даже продавцы в магазинах на время пандемии получают премии», – рассказала Вотинцева.

По словам женщины, за молчание и уход «по-хорошему» ей предлагали оклад, в 2,5 раза превышающий ее обычную зарплату. Теперь она собирается обжаловать свое увольнение в суде.

На сайте Кировского клинико-диагностического центра указывается, что регистратура медучреждения, где произошел инцидент, в 2015 году была признана победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Поликлиника начинается с регистратуры», а в 2016-м попала в число победителей на Всероссийском этапе.

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