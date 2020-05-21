Путин рассказал о договоренности с Минобороны по призыву выпускников 2020 года

Президент России Владимир Путин подтвердил, что осенний призыв для выпускников школ в текущем году будет отложен.

Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», – заявил глава государства в ходе совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии COVID-19.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил, первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что в 2020 году выпускников решено не призывать, чтобы дать им возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы.