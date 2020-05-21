Предпринимательницу из Москвы допросили за фейк о продаже гумпомощи

В Москве сотрудники Следственного комитета доставили на допрос 38-летнюю предпринимательницу из Москвы, которую обвинили в распространении видео с содержанием недостоверной информации о продаже медицинских защитных масок, якобы являющихся гуманитарной помощью из Китая. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В видео следственных мероприятий и имеющегося отрезка допроса неясно, является ли подозреваемая автором фейка или распространила его по заблуждению.

В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение. Разбирательство ведется по статье 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Имя москвички не называется. На допросе она подтвердила, что опубликовала это видео на платформе TikTok, откуда уже удалила его, но оставила ссылку на него в Facebook.