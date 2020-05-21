На Урале откроется подземная часовня с телевизором, построенная депутатом "ЕР"

Депутат Госдумы решил построить в Курганской области подземную часовню с ЖК-экраном, окруженную водопадом.

Как пишет Znak.com, идея возвести культовое сооружение с телевизором, на который прихожане смогут загружать с флэшки фото покойных друзей и близких, пришла в голову депутату от «Единой России» Александру Ильтякову.

Уточняется, что строящаяся часовня находится в селе Частоозерье на берегу озера Мартыново рядом с Рождественской церковью. Вход планируется увенчать куполом и окружить водопадом, сама она будет помещаться на уровне двух метров под землей.

По словам Ильтякова, часовня должна напоминать о быстротечности жизни и помогать человеку оставаться наедине с воспоминаниями об умерших. Парламентарий отмечает, что это абсолютно новый формат для такого объекта.

Открытие часовни намечено на этот год. Сейчас уже готово бетонное основание, скоро начнется монтаж коммуникаций.