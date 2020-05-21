На 30 станциях метро Москвы появились указатели, обозначающие свободные вагоны

В московской подземке на платформах 30 станций разместили стикеры, указывающие на вагоны, где больше свободных мест.

Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. «Мы решили подсказать, какие из вагонов по статистике более свободны. На платформах 30 станций теперь размещены напольные информационные стикеры. Это дополнительно поможет соблюдать социальную дистанцию, наряду с другими мерами профилактики коронавируса», – цитирует Ликсутова «Интерфакс».

Наклейки появились, в частности, на платформах станций «Кузнецкий мост», «Пушкинская», «Павелецкая», «Китай-город» и «Тульская».

С 12 мая проезд в столичном общественном транспорте разрешен только в маске и перчатках, нарушителей штрафуют. Пассажирам только в маске или только в перчатках также грозит штраф.