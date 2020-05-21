Мурашко заявил, что все обещанные надбавки медикам были выплачены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что на 15 мая были выплачены все положенные доплаты медицинским сотрудникам, обещанные президентом РФ Владимиром Путиным за их работу с коронавирусным больными.

«Фактически к 15 числу все средства были выплачены. Мы создали специальный ресурс для того, чтобы убедиться, что это произошло», — пояснил он в эфире телеканала «Россия-1».

Кроме того, он отметил, что для уверенности в выполнении этого требования президента был создан специальный ресурс, куда поступило более 10 тысяч обращений.