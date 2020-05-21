Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву из-за "существенных нарушений"

Приговор Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осужденным за драки в центре Москвы, поступил на пересмотр в Мосгорсуд.

До этого он был отправлен на новое рассмотрение по решению Второго кассационного суда, передает агентство «Москва».

Ранее стало известно, что судебная коллегия в кассации отменила апелляционный приговор «ввиду существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при его вынесении».

В октябре 2018 года оба футболиста, а также брат Кокорина Кирилл и их приятель Александр Протасовицкий подрались с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком и с чиновником Минпромторга Денисом Паком. В мае 2019-го Пресненский суд столицы признал спортсменов виновными в хулиганстве. Александр Кокорин и Протасовицкий получили по 1,5 года колонии, Мамаев и Кирилл Кокорин – по году и пять месяцев. Все они вышли на свободу.