Хабенский и Хаматова поддержали открытие ночлежки для бездомных в центре Москвы

Знаменитости, в числе которых писательница Людмила Улицкая, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Юрий Быков, Чулпан Хаматова и Константин Хабенский, решили помогать бездомным в Москве. Ведь те в связи с режимом самоизоляции оказались самой уязвимой группой населения.

– Сейчас нас всех призывают сидеть дома, а между тем у многих нет дома, и они не знают, где они вечером будут ночевать, – рассказали знаменитости в агитационном ролике проекта «Ночлежка». – Чтобы помочь людям выбраться с улицы, нужна помощь.

По мнению звезд, в мире очень много людей, которые потеряли жилье из-за махинаций мошенников и жуликов, а некоторым негде жить, потому что они выпускники детдомов. Бездомным людям, остро нуждающимся в помощи, нужно место, где они смогли бы переночевать, восстановить документы, а затем устроиться на работу. Ведь бездомными не рождаются – ими становятся в результате жизненных трагедий.

– Каждый из нас может стать бездомным в одно мгновение, – уверена Чулпан Хаматова. – Поэтому я за ночлежку в Москве!

Место для приюта уже выбрано, сейчас там идет ремонт – это в Бумажном проезде. Но местные власти и соседи выступают против создания благотворительного заведения в этом районе. Они поминутно вызывают полицию в здание «Ночлежки» и опасаются, что бездомные будут нарушать порядок и покой жителей. Открытие приюта из-за пандемии отложено на неопределенный срок.