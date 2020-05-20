Вузы разрешают студентам платить за учебу раз в месяц, а не в семестр

Замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук рассказал в эфире «России-1», что студентам российских университетов в связи с кризисом предоставляют возможность выплачивать средства за обучения в рассрочку.

По его словам, к такой практике прибегли многие вузы. В результате вместо оплаты обучения раз в семестр студентам предоставляется возможность вносить платежи раз в месяц: «Прежде всего, необходимы рассрочки, отсрочки по оплате. И многие вузы по тем студентам, кто столкнулся с трудностями, уже перешли не на посеместровую оплату, а по сути на ежемесячную», — пояснил он.

Напомним, что ранее министр высшего образования и науки Валерий Фальков говорил о программе по трудоустройству студентов, которой из-за потери работы могут воспользоваться учащиеся вузов. По его словам, к ней присоединились уже 149 вузов. Он также заявил, что все российские вузы в этом году проведут сессии и защиты дипломов в онлайн режиме.