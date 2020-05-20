В Новгороде задавившего утят водителя внедорожника обязали выплатить 3,4 тысячи

Полиция Новгорода установила личность водителя джипа, который наехал на переходившее дорогу семейство уток и скрылся.

Об этом сообщает телеканал «360°» со ссылкой на пресс-службу ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Великому Новгороду.

Инцидент произошел накануне, 19 мая. Его снял на видео и выложил в Сеть водитель встречного автомобиля. На кадрах видно, как птиц, которые переходят дорогу, на полном ходу переезжает внедорожник Toyota Prado, после чего исчезает, не сбавляя скорости.

Сотрудники ГИБДД нашли водителя внедорожника, которым оказался 69-летний житель города. На мужчину составили протокол по статье 12.27 части 1 КоАП РФ. Поскольку дикие животные считаются собственностью государства, ему нужно будет возместить ущерб за сбитых утят, в общей сложности, суммой 2400 рублей – по 600 за каждого птенца. Также нарушителю выписали штраф в размере тысячи рублей за то, что он скрылся с места ДТП.

Сам пенсионер полностью признал свою вину и объяснил, что не заметил уток на трассе. После того, как мужчине сообщили о произошедшем, он сразу же явился на место аварии.