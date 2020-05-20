Прием заявок на конкурс "Доброволец России – 2020" продлен

Заявочная кампания конкурса «Доброволец России – 2020» будет продлена до конца мая в связи с тем, что за месяцы пандемии появилось много интересных историй, социальных подвигов и героев, которые каждый день просыпаются с мыслью, как сделать что-то хорошее. Сейчас в акции взаимопомощи участвуют уже более 100 тысяч человек, ежедневно совершая добрые дела. Это те истории, которые заслуживают освещения и национального признания, и, чтобы их собрать, принято решение продлить заявочную кампанию.

Тег компании #мывместе, рассказать о своих социальных подвигах или о подвигах другого человека можно на странице конкурса «Доброволец России», выбрав номинацию «Доброе дело». Более того, герои самых интересных историй будут награждены в рамках торжественной церемонии на Международном форуме добровольцев 5 декабря.

Напомним, что 2020 году конкурс проводится в 10 раз, его грантовый фонд увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей. Участие в конкурсе доступно для всех граждан России старше 8 лет.