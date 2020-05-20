Полиция Абинска побеседовала об экстремизме с врачами, не получившими выплат

Источники в правоохранительных органах Краснодарского края подтвердили, что сотрудникам больниц региона, которые ранее жаловались на отсутствие выплат средств, обещанных им президентом, позвали на беседу в полицию, где обсуждали с ними недопустимость экстремистской деятельности, пишет «КоммерсантЪ».
Медработники скорой помощи Абинского района Краснодарского края пожаловались на невыплаты президентских надбавок. pic.twitter.com/dQ2mq3qlsM— Новая Газета (@novaya_gazeta) May 19, 2020
Об этом также рассказали в «Скорой журналистской помощи» со ссылкой на работников скорой в Абинске. Как писала «Новая газета», таким образом силовики отреагировали на некую массовую акцию, при этом не пояснив, что именно за мероприятие они имеют в виду.
В региональном ГУ МВД от комментариев отказались.
В Следственном комитете проводят проверку на жалобы медперсонала на отсутствие выплат. Также проверку организовала прокуратора.
В Краснодарском крае сегодня одновременно в одном городе возбудили уголовное дело из-за невыплат медикам, а в другом - пригрозили медикам уголовным делом, если не перестанут жаловаться на отсутствие выплат. Когда очень хочешь угодить президенту, но не знаешь как— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) May 19, 2020