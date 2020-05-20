Подключайся к благотворительному марафону

20 мая с 14.00 до 20.00 пройдет шестичасовой благотворительный онлайн-марафон Российского еврейского конгресса «Будем жить!», который объединит врачей, волонтеров и звезд шоу-бизнеса. Для участия в марафоне необходимо пройти регистрацию на портале центра, там же можно сделать пожертвование.

Своё участие уже подтвердили музыканты Андрей Макаревич, Тамара Гвердцители, Алексей Кортнев, Валерий Сюткин; главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко; телеведущие Леонид Якубович и Владислав Флярковский; спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой; директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак; режиссер Иосиф Райхельгауз; поэт Вера Полозкова и многие другие. В течение 6 часов выступления известных людей будут чередоваться с видеозаписями от тех, кто ждет помощи, и рассказами волонтеров.

Цель акции – собрать 10 миллионов рублей для сохранения программ помощи пожилым и детям из социально незащищенных семей. «На протяжении многих лет мы поддерживали работу сиделок, патронажных работников, которые ухаживали за одинокими больными пожилыми людьми, помогали бедным семьям с детьми с особыми потребностями, – говорит инициатор марафона, президент РЕК Юрий Каннер. – Тысячи детей из бедных семей были обеспечены продуктами, сезонной одеждой, школьными принадлежностями. Сейчас, в период пандемии, нам необходима помощь для того, чтобы эти проекты продолжили свою работу».

Отметим, что российский еврейский конгресс реализует помимо прочего новые программы в условиях пандемии: «Покупку и доставку продуктовых наборов до двери пожилым одиноким людям», «Приобретение защитных и дезинфицирующих средств для социальных работников, чтобы обеспечить продолжение их работы с подопечными», «Дополнительную поддержку малообеспеченных семей».