На медработника из Кинешмы, записавшего видео с просьбой о помощи, завели дело

В Ивановской области против фельдшера скорой помощи возбудили дело по статье о распространении «фейка» о COVID-19.

Как сообщается в письме общественной организации «Открытая Россия», дело по части 9 статьи 13.15 КоАП заведено в отношении сотрудника «скорой» города Кинешма Сергея Веселкова, который обратился к активистам с просьбой о поддержке. В видеоролике, опубликованном в Сети, медик пожаловался на нехватку у работников станции скорой помощи Кинешемской ЦРБ средств индивидуальной защиты.

«Открытой России» удалось собрать пожертвования на сумму около 97 тысяч рублей и закупить на них 70 костюмов и 39 масок-респираторов 3М, которые сразу же были переданы врачам.

«Преследование Сергея Веселкова за его видеообращение аморально и недопустимо», – подчеркивается в письме «Открытой России». Отмечается, что организация продолжает сбор пожертвований для помощи средствами индивидуальной защиты врачам в подмосковных Люберцах, Балашихе, Егорьевске и Ивантеевке, а также для станции скорой помощи в Кинешме.