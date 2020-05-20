Число больных в РФ превысило 300 тысяч. Красноярский край дал 5-кратный прирост

Количество выявленных за сутки новых случаев коронавируса в России оказалось меньше, чем число вылечившихся: заразились — 8 764 человек, а выписаны — 9 262. Об этом сообщает оперативный штаб при правительстве.

При этом число смертей от коронавируса за последний день составило 135 — это рекордный показатель. Всего инфекция послужила причиной смерти 2 972 человек на территории РФ.

Количество активных случаев на сегодня составляет 220 341 — впервые за сутки оно уменьшилось, а не выросло.

Большая часть новых заболевших снова пришлась на Москву — 2 699 случаев. Затем идет Подмосковье с 903 инфицированными и Красноярский край, где болезнь обнаружили у 504 людей. В Красноярском крае ранее число зараженных за сутки было в районе сотни человек, а сегодня этот показатель резко увеличился сразу в пять раз, почти на четверть подняв количество коронавирусных больных в регионе.