Жена похищенного террористами Максима Шугалея отправила в Ливию 40 аппаратов ИВЛ

Арабские СМИ сообщили, что жена плененного ливийским боевиками Максима Шугалея Наталья отправила в Ливию 40 аппаратов ИВЛ, чтобы помочь пострадавшим от коронавируса людям.

Вместе с гуманитарным грузом было доставлено письмо Натальи, в котором она рассказала о своих чувствах и о том, откуда взяты деньги на помощь.

Супруга Максима рассказала, что аппараты куплены на первые деньги с проката художественно-документального фильма «Шугалей», рассказывающего историю ее мужа и его коллеги Самера Суэйфана, попавших в плен к террористам ПНС.

Вот уже год россияне находятся в руках боевиков. Им не оказывают медицинскую помощь, не дают выйти на связь с родственниками и соотечественниками, пообщаться с адвокатами. Наталья призналась, что сама фильм смотреть не стала, потому что ей страшно это видеть, однако она надеется, что когда Максим вернется, они посмотрят картину вместе.

За несколько дней проката фильм «Шугалей» собрал несколько миллионов рублей, которые она и решила потратить на благотворительную помощь стране, в которой содержится ее муж.

Премьера ленты состоялась 1 мая на телеканале НТВ. Все происходящее в фильме основано на реальных событиях. Фильм уже переведен на многие языки, большое количество зрителей и даже зарубежных режиссеров дали самые высокие оценки «Шугалею» и прониклись этой историей.

Напомним, Максим Шугалей, Самер Суэйфан и Александр Прокофьев приехали в Ливию накануне саммита «Россия-Африка», чтобы провести социологические исследования. Все разрешения на присутствие в стране они имели на руках. Однако так сложилось, что представители нелегитимного Правительства национального согласия взяли Максима и Самера в плен. Прокофьеву повезло уехать раньше.