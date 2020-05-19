В Нижегородской области разрешили гулять в пределах километра от дома

Власти Нижегородской области начали ослаблять ограничительные меры, введенные в связи с распространением COVID-19.

Соответствующий указ, подписанный главой региона Глебом Никитиным, опубликован на сайте правительства области. Документ вступает в силу 21 мая.

В соответствии с указом губернатора, режим самоизоляции сохраняется, однако при этом вводятся некоторые послабления. Так, радиус и продолжительность прогулок увеличены до 1000 метров от места проживания и до двух часов в день (до этого было 300 метров и один час в день). Откроются объекты розничной торговли с отдельным входом и площадью зала до 400 метров, в обычном режиме заработают детские сады.

На следующем этапе планируется запустить объекты уличной торговли, магазины с площадью помещений до 800 метров и разрешить гулять в парках и скверах. Кроме того, «в пилотном режиме» и при условии ограничения числа посетителей откроются салоны красоты, парикмахерские, музеи и зоопарки. Также возобновят работу спортивные сооружения для тренировок профессиональных спортсменов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней и отметил, что ситуация в стране позволяет перейти к этапу постепенного снятия ограничений, связанных с пандемией. По мнению главы государства, это необходимо делать с учетом эпидемиологической обстановки в каждом отдельном регионе.