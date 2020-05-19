Совфед предлагает изменить правила приема медиков на работу в случае ЧС

Совет Федерации рекомендовал Минздраву ускорить разработку проекта закона об обязательном государственном страховании сотрудников медучреждений при работе в условиях возникновения угрозы распространения заболевания. Об этом пишет «РИА Новости».

Также в Совфеде подняли вопрос о необходимости корректировки приема на работу медицинских сотрудников по срочному договору в упрощенном режиме, если это происходит условиях, подобных тем, с которыми здравоохранение столкнулось при пандемии коронавируса.

Кабмину предложено ввести соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ и документы, регулирующие трудовые отношения в медицинских организациях. Там же предлагается прописать возможность временного перевода работника к другому работодателю и введение временного штатного расписания.

Вместе с этим предлагается разобрать вопрос о перечне медизделий, которые можно было бы использовать в период ЧС иви действий для профилактики и лечения болезней, представляющих опасность для общества в целом.