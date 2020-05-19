Снег и 25-градусная жара: погода в мае удивит москвичей "качелями"

Ведущий специалист центра погоды «ФОБОС», ведущий прогноза погоды на телеканале «Россия-24» Евгений Тишковец рассказал Sobesednik.ru, стоит ли жителям столичного региона готовиться в конце мая к осадкам в виде снега.

– Есть вероятность, что зацепит нас в четверг, – не исключает вероятности снега Евгений. – Четверг, 21 мая, – самый холодный, ветреный и ненастный день этой недели. До конца текущей недели у нас сохранится вероятность дождей. Москвичам придется померзнуть, как и жителям всей центральной России. Температура может колебаться в пределах апрельского климата от 0 до 5 градусов ночью и днем от 8 до 13 градусов.

Тем не менее, с понедельника (25 мая) начнется значительное потепление. Температурный фон вернется в климатическое русло от +15 до +20 градусов. Воздух станет прогреваться до +20-25 градусов, а это уже показатели лета. Лето наступит после 25 мая.