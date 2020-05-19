Основными получателями гражданства в РФ остаются жители ЛНР и ДНР

Россия чаще стала выдавать гражданство иностранным гражданам. Об этом свидетельствуют объемы выданных паспортов «новым» гражданам России за первые три месяца. Они выше в 2,5 раза по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года — 161 тысяча новых паспортов. Об этом свидетельствуют данные международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza и стаститика МВД, на которые ссылается РБК.

В 2019 году с января по апрель российское гражданство получили 63,2 тысячи человек.

В прошлом году государство разработало законопроект, упрощающий получение российского гражданства жителям Украины, Беларуси, Молдавии и Казахстана. Все граждане этих стран смогут получить российский документ, удостоверяющий личность, раньше, чем через пять лет жизни в РФ, как это установлено сегодня.

Основной частью тех, кто получает сегодня российское гражданство, остаются жители ДНР и ЛНР. С 2016 года их доля в числе мигрантов, получающих российский паспорт, составляет 46,6%.